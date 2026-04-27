De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Lunes 27 de abril de 2026

Uno de los agentes de la CIA que fallecieron en un accidente automovilístico en el norte de México fue identificado como John D. Black, de 43 años, originario de Spokane, Washington. El hecho ocurrió la madrugada del domingo, cuando regresaba junto a otros elementos de una operación contra laboratorios clandestinos en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con reportes, Black viajaba junto a otro agente estadounidense y dos funcionarios mexicanos cuando el vehículo en el que se trasladaban cayó por un precipicio de aproximadamente 180 metros en una zona montañosa. Tras el impacto, la unidad se incendió, provocando la muerte de los cuatro ocupantes.

Black nació en San Francisco y cursó sus estudios en instituciones como Gonzaga Prep, donde destacó en actividades deportivas como fútbol americano y atletismo. Posteriormente, asistió a la Universidad de Gonzaga y participó en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. También tuvo experiencia militar en Afganistán, donde se desempeñó como parte del United States Marine Corps.

Tras darse a conocer el caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en dicho operativo, lo que abrió un debate sobre la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Por su parte, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado acciones más agresivas contra el narcotráfico en la región, lo que ha generado tensiones respecto a la soberanía nacional mexicana.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostuvo que el operativo fue realizado por autoridades mexicanas, y que los elementos estadounidenses se encontraban en el país como parte de labores de capacitación, particularmente en el uso de drones.

Hasta el momento, la CIA no ha emitido una postura oficial sobre el incidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.