De la Peña buscará reunirse con René Chavira para fortalecer coordinación institucional

Miércoles 7 de octubre de 2026

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que buscará reunirse durante esta semana con el nuevo presidente municipal de Chihuahua, René Chavira, con el objetivo de establecer comunicación y mantener la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

De la Peña explicó que hasta el momento no ha solicitado el encuentro, debido a que consideró conveniente dar tiempo al alcalde para que se familiarice con las distintas áreas de la administración municipal.

“Seguramente está haciendo presencia en todas las dependencias del municipio. Hay que darle un tiempo”, comentó.

El funcionario señaló que espera concretar la reunión antes de que concluya la semana, como parte de los acercamientos habituales que mantiene la Secretaría General de Gobierno con los presidentes municipales.

Indicó que este tipo de reuniones permiten fortalecer la comunicación institucional y dar seguimiento a los asuntos que requieren coordinación entre los gobiernos estatal y municipal.