Lunes 23 de noviembre de 2026

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que hasta el momento no existe información que permita confirmar una relación directa entre la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, en Sinaloa, y el caso del narcolaboratorio localizado en la Sierra de Chihuahua.

El funcionario estatal señaló que cualquier señalamiento que vincule ambos acontecimientos debe considerarse una hipótesis mientras no existan elementos de investigación que permitan sustentarla.

Investigaciones estatales ya presentaron conclusiones

De la Peña recordó que, tras el hallazgo del narcolaboratorio, en Chihuahua se integró una unidad especializada de investigación, la cual concluyó sus trabajos y presentó los resultados correspondientes.

Por ello, consideró necesario evitar especulaciones sobre una posible participación del presunto líder criminal en los hechos investigados.

El secretario general de Gobierno explicó que, si posteriormente surgen nuevos elementos relacionados con la captura del “Chapo Isidro”, estos podrán incorporarse a las carpetas de investigación que permanecen abiertas ante las autoridades federales.

No descartan incorporar nuevas pruebas

Las declaraciones ocurren después de que autoridades de seguridad informaran sobre la presencia e influencia de la organización encabezada por Meza Flores en la región serrana de Chihuahua, donde se han localizado instalaciones clandestinas destinadas a la producción de drogas sintéticas.

Sin embargo, la presencia de una organización criminal en la región no acredita por sí misma su participación en un laboratorio específico.

De la Peña reiteró que será necesario contar con pruebas concretas antes de establecer cualquier relación entre la detención realizada en Sinaloa y las investigaciones desarrolladas en Chihuahua.