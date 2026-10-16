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Viernes 16 de octubre de 2026

De las propuestas a los resultados: Lupita Borruel impulsa iniciativas y acuerdos desde Cabildo

Durante el último año, Lupita Borruel ha llevado a la mesa de Cabildo iniciativas de reforma, exhortos y posicionamientos relacionados principalmente con salud, atención médica y temas que requieren respuesta de las autoridades.

Como presidenta de la Comisión de Salud, Borruel ha puesto sobre la mesa asuntos que van desde emergencias médicas y salud mental, hasta la prevención del suicidio y situaciones que impactan a sectores específicos de la población.

Entre las propuestas destaca el respaldo al proyecto Espacios Cardioprotegidos del IMPAS, iniciativa presentada en mayo de 2026 y aprobada por unanimidad en junio.

El proyecto contempla la instalación de desfibriladores externos automáticos y capacitación para responder ante emergencias cardiacas, con 15 espacios cardioprotegidos y más de 450 personas capacitadas.

En materia de salud mental y prevención del suicidio, también ha respaldado acciones para fortalecer la atención y promover que quienes atraviesan una situación de crisis puedan pedir ayuda, entre ellas la línea *800 Hablar Salva Vidas del IMPAS.

Otro de los temas llevados a Cabildo fue la situación del servicio de urgencias del IMSS Morelos, mediante un exhorto al Gobierno Federal para solicitar atención a las condiciones del servicio y contribuir a que las personas que acuden a este hospital reciban atención médica oportuna.

Asimismo, la regidora del Partido Acción Nacional, impulsó una reforma relacionada con los trabajadores marmoleros, que les brinda mayor certeza para organizar sus trabajos durante una de las temporadas de mayor actividad de este oficio.

A esta agenda se suman otros exhortos y posicionamientos derivados de situaciones planteadas por distintos sectores y de temas identificados a través del contacto permanente con la población.

“Desde Cabildo tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa los temas que requieren atención. Cada iniciativa, exhorto y posicionamiento representa una oportunidad para plantear soluciones y defender asuntos importantes para Chihuahua”, señaló Borruel.

Para la construcción de estas propuestas, Borruel destacó el trabajo que se realiza de la mano del equipo de Normatividad de la Secretaría del Ayuntamiento y de los directivos de las distintas dependencias, particularmente del Dr. Luis Antonio Arrieta, director del IMPAS, y de José Luis de Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales.

“Reconozco y agradezco la disposición de quienes hacen posible que estas propuestas avancen y se conviertan en acciones. El diálogo y el trabajo técnico son fundamentales para seguir construyendo políticas públicas que beneficien a las y los chihuahuenses”, afirmó.

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