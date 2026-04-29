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Miércoles 29 de abril de 2026

De madrugada, supervisa Chánez repavimentación en el Periférico de la Juventud

Durante la madrugada de este miércoles, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Jorge Chánez, realizó un recorrido de supervisión en los trabajos de repavimentación que se ejecutan en el Periférico de la Juventud.

Las labores se concentran en el tramo ubicado frente a Plaza San Ángel, donde cuadrillas trabajan en horario nocturno con el objetivo de reducir afectaciones al tráfico vehicular durante el día.

De acuerdo con la dependencia, la meta de intervención contempla el recarpeteo de 13 mil metros cuadrados, como parte de las acciones para mejorar la superficie de rodamiento en una de las vialidades con mayor flujo en la ciudad.

Estas acciones forman parte del programa de mantenimiento urbano orientado a optimizar la movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas que circulan por esta importante arteria.

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