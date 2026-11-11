El Estado

19.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de noviembre de 2026

De perseguir delincuentes a ser buscado por traición a la patria: Guillermo Zuany

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, pasó de encabezar operativos contra el crimen organizado a enfrentar dos órdenes de aprehensión, una de ellas por el presunto delito de traición a la patria.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó, según la información difundida, que el exfuncionario es buscado por autoridades federales y estatales. Además de la acusación federal, enfrenta señalamientos por coalición y uso indebido de la función pública.

Durante su trayectoria, Zuany participó en operativos contra líderes criminales como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, abatido en enero de 2023, y José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco”.

Su situación jurídica se agravó tras revelaciones periodísticas sobre la presunta participación clandestina de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua, particularmente uno desarrollado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes estadounidenses.

Testimonios recogidos en las investigaciones señalan que Zuany habría permitido la intervención de personal extranjero y presuntamente ordenado ocultar su presencia después del incidente.

El exfiscal también aseguró que la gobernadora Maru Campos conocía estas operaciones, versión que la mandataria ha rechazado y sobre la cual pidió presentar pruebas ante las autoridades judiciales.

Zuany renunció a su cargo en mayo de 2026, después de comparecer ante la Fiscalía General de la República. Actualmente permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida.

Las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades relacionadas con la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano, mientras el exfuncionario conserva su derecho a la presunción de inocencia.

Sheinbaum pide investigar presunto fraude electoral de 2006 tras declaraciones de Fox

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Diego Fernández de Cevallos cuestiona acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

El Jefe Diego señala el contraste entre las acusaciones contra personajes de oposición y la falta de investigaciones contra figuras cercanas al gobierno federal.

Mujer da a luz dentro de una camioneta en carretera de Delicias

Zuany, enlace de la CIA en Chihuahua señalado por corrupción y encubrimiento, según The New York Times

Ejército asegura arsenal de 49 armas y vehículo blindado en Guadalupe y Calvo
Morena y oposición frenan elección de nueva presidencia del INE
Coparmex Chihuahua prepara a empresas para 2027 con cursos de capacitación
Josefina Vázquez Mota dará conferencia gratuita para padres en Parral
Lambda García se casará con su primer amor después de 24 años
Sheinbaum respalda a hijo de AMLO y cuestiona fortuna de Salinas Pliego
Afores acumulan más de 700 mil millones de pesos en ganancias durante 2026
Francisco Sánchez presentará en Chihuahua su libro “Populismo Maldito”

Municipios

Más Noticias

Carlos Olson pausa aspiraciones políticas por caso César Jáuregui
Instalan 234 luminarias LED en Ponce de León; benefician a más de 4 mil 500 habitantes
Acerca Lupita Borruel vacunas contra influenza, sarampión y neumococo al centro de Chihuahua