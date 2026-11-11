De perseguir delincuentes a ser buscado por traición a la patria: Guillermo Zuany

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, pasó de encabezar operativos contra el crimen organizado a enfrentar dos órdenes de aprehensión, una de ellas por el presunto delito de traición a la patria.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó, según la información difundida, que el exfuncionario es buscado por autoridades federales y estatales. Además de la acusación federal, enfrenta señalamientos por coalición y uso indebido de la función pública.

Durante su trayectoria, Zuany participó en operativos contra líderes criminales como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, abatido en enero de 2023, y José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco”.

Su situación jurídica se agravó tras revelaciones periodísticas sobre la presunta participación clandestina de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua, particularmente uno desarrollado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes estadounidenses.

Testimonios recogidos en las investigaciones señalan que Zuany habría permitido la intervención de personal extranjero y presuntamente ordenado ocultar su presencia después del incidente.

El exfiscal también aseguró que la gobernadora Maru Campos conocía estas operaciones, versión que la mandataria ha rechazado y sobre la cual pidió presentar pruebas ante las autoridades judiciales.

Zuany renunció a su cargo en mayo de 2026, después de comparecer ante la Fiscalía General de la República. Actualmente permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida.

Las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades relacionadas con la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano, mientras el exfuncionario conserva su derecho a la presunción de inocencia.