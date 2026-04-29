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Miércoles 29 de abril de 2026

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha?

El Gobierno de Estados Unidos amplió las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalarlo por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos, al que habría solicitado apoyo durante el proceso electoral de 2021.

De acuerdo con el documento judicial presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya se habría reunido en junio de ese año con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, con el objetivo de garantizar respaldo político del grupo delictivo, el cual habría incluido intimidación a adversarios y manipulación del proceso electoral mediante el robo de boletas.

En la acusación también se menciona a Enrique Inzunza Cázarez, quien presuntamente participó en reuniones posteriores a la elección junto con integrantes del grupo criminal, donde se habrían acordado mecanismos de control sobre corporaciones de seguridad.

Asimismo, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, es señalado de haber proporcionado información personal de rivales políticos para facilitar actos de intimidación durante el proceso electoral.

La acusación incluye a otros funcionarios y mandos de seguridad, como Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes presuntamente habrían recibido pagos mensuales a cambio de permitir la operación del grupo criminal.

Uno de los señalamientos más graves recae en Juan Valenzuela Millán, acusado de participar en el secuestro y asesinato de un informante de la Administración para el Control de Drogas y sus familiares en 2023.

El expediente forma parte de una ampliación del caso iniciado en 2023 contra integrantes del Cártel de Sinaloa, el cual incluye cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas. La investigación continúa bajo revisión judicial en Estados Unidos, mientras autoridades mexicanas analizan la información conforme a su marco legal.

Gobernador, senador y alcalde: políticos de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

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