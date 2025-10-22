Chihuahua

25.57°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 22 de octubre de 2025

Debut soñado: Sergio Rodríguez impresiona con ponches en su primer juego con Naranjeros

En una noche cargada de emociones en el estadio “Fernando Valenzuela”, el chihuahuense Sergio Rodríguez tuvo un debut soñado con los Naranjeros de Hermosillo, al lanzar la octava entrada y ponchar en orden a los tres bateadores que enfrentó, demostrando su calidad en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).

Aunque los Yaquis de Obregón se impusieron 11-10 en un duelo de alto voltaje, la aparición de Rodríguez fue uno de los momentos más destacados del encuentro, ya que mostró control, potencia y temple en su primera salida oficial con la escuadra sonorense.

El juego también quedó marcado por una noche histórica para el relevista de los Yaquis, Samuel Zazueta, quien logró su salvamento número 44, rompiendo el récord del club que pertenecía a Mark Zappelli (43).

El debut de Rodríguez se da en una serie especial en la que se conmemora el legado de Héctor Espino, ícono del beisbol mexicano, lo que le da un toque aún más simbólico a esta gran presentación del serpentinero originario de Chihuahua.

Sergio Rodríguez se perfila como uno de los brazos jóvenes a seguir en esta temporada de la LAMP, y su estreno con tres ponches en fila no hace más que elevar las expectativas de la afición naranjera.

Publican licitación para compra de 47 trenes de pasajeros; alcanzarán hasta 300 km/h

Municipios

Más Noticias

