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Viernes 30 de octubre de 2026

Debuta Karim López en la NBA con los Grizzlies de Memphis

Memphis, Tennessee.- El mexicano Karim López hizo oficialmente su debut en la NBA al participar en la victoria de los Memphis Grizzlies por 124-103 sobre los Portland Trail Blazers.

El sonorense de 19 años ingresó a la duela cuando restaban menos de tres minutos para finalizar el encuentro y permaneció en acción durante 2 minutos con 33 segundos.

Durante sus primeros minutos en la NBA, López intentó un disparo a la canasta que no consiguió convertir y registró un rebote.

El mexicano había permanecido sin actividad durante los primeros cuatro partidos de la temporada, hasta recibir finalmente la oportunidad de debutar en el quinto compromiso de Memphis.

López llegó a la organización después de ser seleccionado en la primera ronda del Draft, convirtiéndose ahora en uno de los jóvenes mexicanos que alcanzan la máxima categoría del basquetbol profesional.

Con el triunfo sobre Portland, Memphis mantiene además un inicio invicto de 5-0 en la temporada 2026-27.

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