Declara Argentina organización terrorista al Cártel de Sinaloa

Jueves 22 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina.– El Gobierno de Javier Milei declaró al Cártel de Sinaloa como organización terrorista y ordenó su incorporación al registro público argentino de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

La medida también incluye a la organización mexicana La Nueva Familia Michoacana, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.

En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno argentino lo señaló como una organización criminal transnacional dedicada principalmente al narcotráfico, además de atribuirle actividades relacionadas con contrabando y secuestros.

La administración de Milei explicó que la determinación forma parte de su estrategia contra el denominado “narcoterrorismo” y destacó que el grupo mexicano ya ha recibido designaciones similares en otros países, entre ellos Estados Unidos.

Respecto a La Nueva Familia Michoacana, las autoridades argentinas la describieron como una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, y advirtieron sobre lo que calificaron como una “alarmante expansión regional”.

Con su incorporación al registro argentino, las organizaciones quedarán sujetas a las medidas financieras y mecanismos de control previstos por ese país para entidades relacionadas con terrorismo y su financiamiento.