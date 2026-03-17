Declaraciones de Trump sobre Cuba generan controversia en plena crisis energética

Martes 17 de marzo de 2026

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera tener “el honor de tomar Cuba” durante su mandato, en medio de negociaciones con el gobierno de la isla y en un contexto de crisis energética.

Desde el Despacho Oval, el mandatario afirmó ante periodistas que su intención podría interpretarse como “liberarla o tomarla”, al tiempo que aseguró que se trata de una nación “muy debilitada”.

Las declaraciones surgen en un momento en que Cuba enfrenta severas dificultades por el desabasto de combustible, lo que ha derivado en apagones generalizados y un deterioro de su situación económica.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó recientemente que ambos gobiernos mantienen conversaciones, en medio de un bloqueo casi total por parte de Washington en el suministro de petróleo hacia la isla.

Analistas consideran que las declaraciones de Trump podrían tensar aún más la relación bilateral, en un escenario marcado por la fragilidad económica de Cuba y la incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones entre ambos países.