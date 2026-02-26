Declaran culpable a Napoleón R.B. por homicidio calificado y robo de vehículo de chofer de DiDi

Jueves 26 de febrero de 2026

La tarde del miércoles 25 de febrero, un tribunal de enjuiciamiento en Chihuahua declaró culpable a Napoleón R.B. de los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo, en perjuicio de Irving Smith Vargas, chofer de plataforma DiDi desaparecido en febrero de 2024 y localizado sin vida en una brecha del municipio de Guachochi en marzo de ese mismo año.

Durante la audiencia, la unidad de delitos contra la vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro presentó los elementos necesarios para acreditar la responsabilidad del imputado en desaparición forzada, homicidio calificado y robo de vehículo. Sin embargo, el tribunal únicamente lo declaró culpable de los últimos dos delitos.

Adriana Villalba, coordinadora de la unidad, señaló que se presentará apelación por el fallo para que Napoleón R.B. sea declarado también culpable de desaparición forzada, lo que podría incrementar la pena.

La lectura de sentencia se programó para la próxima semana, donde se establecerá la pena que deberá cumplir en prisión y el monto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas, en este caso, la familia de Irving Smith Vargas.

Según la investigación, Irving Smith Vargas fue visto por última vez el 14 de febrero de 2024, al salir de la casa de su padre en la colonia Secretaría de Marina rumbo a su jornada laboral. Su vehículo, un Ford Figo, fue localizado el 16 de febrero en el municipio de Balleza, conducido por Napoleón R.B. con una acompañante, mientras que el cuerpo de la víctima fue hallado tres semanas después en Guachochi.

Cabe mencionar que el 8 de marzo de 2024, Napoleón R.B., ya vinculado a proceso y en prisión preventiva, fue acusado de otro robo con violencia de vehículo, cometido el 30 de enero de 2024 en la capital del estado.

Este caso subraya la respuesta de las autoridades para garantizar justicia a víctimas de delitos graves y el seguimiento de procesos legales contra responsables de homicidios y robos con violencia.