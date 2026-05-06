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Miércoles 6 de mayo de 2026

Declaran culpable en EU a presunto integrante de La Nueva Familia Michoacana por tráfico de armas

La Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la condena de un presunto integrante de La Nueva Familia Michoacana acusado de traficar armas hacia territorio mexicano.

Un jurado federal en Del Rio, Texas declaró culpable a Bobby Brandon Galván, alias “Puravidarecia”, de 30 años, por dos cargos relacionados con tráfico de armas de fuego, informó el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Galván realizó compras fraudulentas de diversas armas, entre ellas un fusil tipo AK-47 que posteriormente fue recuperado tras haber sido utilizado en un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y fuerzas de seguridad mexicanas.

Las investigaciones señalan que entre septiembre de 2023 y abril de 2024 adquirió 24 rifles tipo AK-47, los cuales habrían sido enviados a Toluca para ser utilizados por grupos criminales.

Durante el juicio también fueron mencionados como presuntos líderes de la red criminal Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga.

El embajador Ronald Johnson aseguró que este caso refleja el compromiso del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de armas y debilitar a organizaciones criminales.

Galván fue arrestado en julio de 2025 y forma parte de un grupo de 26 personas acusadas por delitos relacionados con tráfico de armas, lavado de dinero y contrabando.

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