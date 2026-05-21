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Jueves 21 de mayo de 2026

Declaran prófugo a dueño del Crematorio Plenitud tras no acudir a audiencia

José Luis A. C., propietario del Crematorio Plenitud, fue declarado prófugo de la justicia luego de no presentarse a la audiencia de revisión de medidas cautelares programada para la mañana de este miércoles, informaron autoridades judiciales.

Durante una breve audiencia, los abogados defensores señalaron que no existían irregularidades en el proceso de notificación, ya que esta se realizó de manera correcta en dos domicilios distintos, además de un número telefónico proporcionado para localizar al empresario.

El juez Héctor José de Luna León determinó declarar a José Luis A. C. sustraído de la acción de la justicia, mientras el Ministerio Público inició el trámite para solicitar una orden de aprehensión en su contra.

El empresario enfrenta un proceso penal por los delitos de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres, luego del hallazgo de 386 cuerpos embalsamados dentro del Crematorio Plenitud, localizados el pasado 26 de junio de 2025.

Cabe recordar que José Luis A. C. había obtenido su libertad en febrero pasado gracias a un amparo judicial; sin embargo, dicha protección fue revocada recientemente, motivo por el cual debía comparecer nuevamente ante las autoridades.

El caso generó gran impacto en Ciudad Juárez y continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía, debido a la magnitud del hallazgo y las posibles responsabilidades adicionales derivadas de los hechos.

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