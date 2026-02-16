Decomisan cientos de “monstruos” en Tamaulipas, pero desconocen su origen

Lunes 16 de febrero de 2026

Los vehículos blindados y artillados, conocidos como “monstruos”, se han convertido en un símbolo de la violencia del narcotráfico en Tamaulipas. A pesar de que se han decomisado oficialmente casi 600 de estas unidades en la entidad, las autoridades aún desconocen dónde y cómo se fabrican.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, entre enero de 2023 y junio de 2025, aseguraron 597 vehículos blindados en todo México, de los cuales 304 correspondieron a Tamaulipas, la cifra más alta por estado. Por su parte, la Fiscalía de Tamaulipas reportó el decomiso y destrucción de 257 unidades entre enero de 2019 y julio de 2022.

Pese a la masiva presencia de estos vehículos, los hallazgos de talleres de fabricación son escasos. El único narcotaller reportado ocurrió el 21 de octubre de 2023 en una brecha rural de Reynosa, donde se encontró un centro clandestino para la construcción de “monstruos”. Durante la incursión no hubo detenidos, y el taller estaba desocupado al momento de la revisión.

Estos vehículos, usados en enfrentamientos entre cárteles, representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad y continúan siendo un símbolo intimidante de la narcoguerra en Tamaulipas.