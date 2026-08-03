DeepSeek presume liderazgo en costos de IA y supera ampliamente a sus competidores

Lunes 3 de agosto de 2026

Nueva York.- La empresa china de inteligencia artificial DeepSeek presentó oficialmente su nuevo modelo V4-Flash, una plataforma que, según análisis especializados, se posiciona como la alternativa más económica entre los principales modelos de IA disponibles a nivel mundial.

De acuerdo con la firma de análisis Artificial Analysis, el modelo tiene un costo de 0.14 dólares por cada millón de tokens de entrada y 0.28 dólares por cada millón de tokens de salida, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles para empresas y desarrolladores.

La consultora estimó que el costo promedio de operación de V4-Flash es de apenas 3 centavos de dólar por prueba, frente a los 86 centavos de Kimi K3, de Moonshot AI; los 1.86 dólares de GPT-5.6 de OpenAI; y los 3.15 dólares de Claude Fable 5, desarrollado por Anthropic.

El modelo R1 de DeepSeek ya había llamado la atención internacional a inicios de 2025 al demostrar capacidades competitivas con costos significativamente menores, situación que generó preocupación entre inversionistas sobre los elevados montos que las compañías tecnológicas estadounidenses destinan al desarrollo de inteligencia artificial.

No obstante, la competencia en China se ha intensificado. Empresas como Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance y Alibaba han incrementado sus inversiones para posicionarse en el mercado global de inteligencia artificial, compitiendo tanto entre ellas como con compañías estadounidenses.

En términos de desempeño, Artificial Analysis otorgó a V4-Flash una calificación de 50 puntos sobre 100 en su Índice de Inteligencia, una evaluación que considera habilidades de programación, razonamiento y tareas profesionales. El resultado lo coloca al mismo nivel que Gemini 3.6 Flash, de Google.

Sin embargo, modelos como Kimi K3, de Moonshot AI, alcanzaron 57 puntos, mientras que soluciones avanzadas de Anthropic y OpenAI obtuvieron calificaciones aún más altas.

DeepSeek adelantó que trabaja en una versión más potente denominada V4-Pro, aunque hasta el momento no ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento.

Por su parte, el gigante tecnológico Alibaba también reforzó su presencia en el sector al presentar Qwen3.8-Max, considerado su modelo de inteligencia artificial más grande y avanzado hasta la fecha, en una muestra de la creciente competencia por liderar el mercado global de IA.