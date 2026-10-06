Defensa cuestiona ubicación de Naomi Yamilé en guardería durante periodo de hechos investigados

Martes 6 de octubre de 2026

La defensa de Naomi Yamilé R. P., acusada por los delitos de violación agravada y maltrato infantil, cuestionó durante su noveno juicio oral los registros sobre la sala en la que se encontraba asignada durante febrero y marzo de 2023, periodo en el que la Fiscalía General del Estado ubica los hechos que actualmente se juzgan.

Durante la continuación del juicio oral 222/2026, compareció Nayeli N. L., analista táctica de la FGE, quien elaboró un informe con base en la revisión de 10 carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos en la guardería Techo Comunitario, ubicada en la colonia Toribio Ortega.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la víctima de identidad reservada acudió a la guardería entre febrero y marzo de 2023 y los hechos presuntamente ocurrieron en la sala de Maternal B, destinada a menores de entre 25 y 36 meses.

La analista señaló que Naomi Yamilé aparece como presunta agresora en nueve de las 10 carpetas revisadas. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la defensa puso énfasis en la falta de registros que permitan establecer con certeza en qué sala se encontraba asignada la acusada durante los meses de febrero y marzo.

El abogado Emmanuel Rangel señaló que existen documentos que ubican a Naomi en Maternal B entre abril y julio de 2023, pero no registros equivalentes para los dos meses en los que se sitúan los hechos de esta causa. La testigo reconoció que no podía asegurar si la imputada estuvo o no asignada a esa sala durante ese periodo.

La defensa también hizo referencia a la existencia de otra trabajadora de nombre Naomi dentro de la guardería y cuestionó otras posibles líneas de investigación. La analista respondió que, conforme a su revisión, la línea relacionada con Naomi Yamilé era la más consistente, debido a que aparecía señalada en nueve de las 10 carpetas analizadas.

Durante la audiencia también se abordaron dictámenes psicológicos y reacciones de algunos menores ante fotografías de la acusada, elementos que formaron parte del análisis realizado por la Fiscalía.

El juicio inició el pasado 30 de septiembre y actualmente se encuentra en etapa de desahogo de pruebas del Ministerio Público. La jueza Michelle Gloria Estela Rodarte López ordenó un receso y programó la continuación de la audiencia para este martes a las 9:00 horas.

Naomi Yamilé, de 26 años, enfrenta este proceso por violación agravada y maltrato infantil. Se trata del noveno juicio oral relacionado con acusaciones derivadas del periodo en el que trabajó como asistente educativa en la guardería Techo Comunitario.