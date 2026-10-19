Defensa de César Jáuregui cuestiona acusación por traición a la patria y advierte falta de pruebas

Lunes 19 de octubre de 2026

Los abogados Héctor Villasana y Luis Villegas Montes cuestionaron los elementos de las investigaciones que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, y aseguraron que hasta el momento no existen datos suficientes para acreditar que hubiera tenido conocimiento o autorizado la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en El Pinal.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, ambos abogados analizaron los procedimientos estatal y federal que enfrenta Jáuregui y rechazaron que los hechos relacionados con el operativo puedan configurar el delito de traición a la patria.

Villasana aseguró que durante la audiencia desarrollada en Chihuahua fueron analizadas más de 60 declaraciones de agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que, de acuerdo con la defensa, alguno señalara que Jáuregui conociera la presencia de ciudadanos estadounidenses.

El abogado sostuvo que algunos testimonios ubicarían a los extranjeros en coordinación con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, fallecido posteriormente en el accidente relacionado con el caso.

La defensa argumentó además que el hecho de que Jáuregui encabezara la Fiscalía estatal no implica que conociera cada detalle operativo desarrollado por sus subordinados. Según Villasana, la instrucción habría sido atender la existencia de un presunto narcolaboratorio y proceder contra éste, sin intervenir directamente en la integración del personal que participaría en el despliegue.

Por su parte, Villegas consideró excesivo llevar los hechos al terreno de la traición a la patria, al señalar que la actuación investigada estaba relacionada con un operativo contra el narcotráfico y que corresponderá al Ministerio Público acreditar una eventual afectación a la soberanía nacional.

Advierten complicaciones por dos procesos

Los abogados también expresaron preocupación porque Jáuregui debe enfrentar de manera simultánea un procedimiento en Chihuahua por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, además del procedimiento federal relacionado con la acusación de traición a la patria.

Villasana advirtió que esta situación podría colocar al exfiscal en un “estado de indefensión”, particularmente por la coincidencia de los plazos y audiencias de ambos procesos.

La defensa también cuestionó la posibilidad de que Jáuregui permanezca bajo prisión preventiva. Villegas argumentó que el exfuncionario entregó su pasaporte y visa, cuenta con domicilio establecido y, según su representación legal, no había mostrado intención de evadir a las autoridades.

Otro punto cuestionado fue el cambio en la situación jurídica del exfiscal, pues Villasana recordó que Jáuregui compareció en mayo ante la Fiscalía General de la República como testigo por los hechos de El Pinal y posteriormente pasó a tener calidad de imputado.

Villegas plantea posible componente político

Durante la entrevista, Villegas fue más allá del análisis jurídico y consideró sospechosa la coincidencia temporal de las actuaciones de las autoridades estatales y federales. Incluso señaló una posible intervención política relacionada con la gobernadora Maru Campos.

Villasana tomó distancia de esta interpretación y precisó que su análisis se concentra en las carpetas de investigación y que no cuenta con elementos para afirmar que exista una motivación política detrás del caso.

La defensa espera ahora conocer en su totalidad la imputación formulada por las autoridades federales para definir la estrategia que seguirá en ese procedimiento, mientras continúa paralelamente el proceso abierto en Chihuahua.

Los señalamientos sobre la insuficiencia de pruebas y una eventual motivación política corresponden a los argumentos de la defensa. Será la autoridad judicial la encargada de determinar si existen elementos para procesar al exfiscal y, en su momento, establecer o descartar responsabilidad penal.