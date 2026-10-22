Defensa de César Jáuregui cuestiona pruebas y niega acuerdo para incorporar a estadounidenses

Jueves 22 de octubre de 2026

La defensa del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, cuestionó este jueves los datos de prueba presentados por la Fiscalía durante la audiencia y sostuvo que parte de la acusación se apoya en información que calificó como poco fiable y en interpretaciones que, a su juicio, no acreditan la responsabilidad del exfuncionario.

El abogado Héctor Villasana señaló que algunos de los argumentos de la representación social se sustentan en notas periodísticas cuya interpretación puede variar, por lo que consideró que no constituyen elementos suficientes para demostrar los hechos atribuidos a Jáuregui.

Respecto al delito de coalición, la defensa argumentó que no existen datos que permitan establecer que el exfiscal hubiera realizado actos encaminados a impedir o suspender la aplicación de leyes o disposiciones administrativas.

Los abogados también negaron que hubiera existido una reunión o acuerdo previo entre Jáuregui y el entonces responsable de la Unidad de Operaciones Estratégicas para incorporar a ciudadanos estadounidenses al operativo realizado el pasado 16 de abril.

La defensa sostuvo que la presencia de extranjeros en instalaciones de esa unidad no demuestra por sí sola que Jáuregui conociera o hubiera autorizado su participación, y aseguró que los estadounidenses no intervinieron en tareas como aseguramiento y embalaje de indicios, toma de muestras, fijación de imágenes o entrevistas a testigos.

Como parte de sus argumentos, los defensores hicieron referencia a declaraciones de la fiscal especializada Wendy Chávez, así como a informes y videos oficiales del Gobierno del Estado que, según señalaron, contradicen algunos elementos de la hipótesis planteada por la Fiscalía.

Corresponderá al juez valorar los datos presentados tanto por el Ministerio Público como por la defensa para determinar la situación jurídica de Jáuregui dentro del proceso del fuero común.