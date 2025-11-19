México

Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada

México.— El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya compurgó el 95 por ciento de la pena de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que no existen elementos legales para mantenerlo privado de la libertad, aseguró su abogado Pablo Campuzano antes de ingresar a la audiencia en la que se definirá si obtiene la libertad anticipada.

Campuzano señaló en el Reclusorio Norte que, debido al tratado internacional de extradición con Guatemala, no es posible ejecutar nuevas órdenes de aprehensión en su contra a menos que el país centroamericano lo autorice. Subrayó que Duarte cumple desde 2021 con todos los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder al beneficio, aunque afirmó que “cuestiones políticas” habían retrasado la solicitud.

Durante la audiencia —en la que ya declararon cinco testigos de la Fiscalía de Veracruz— se evaluará si Duarte reúne las condiciones legales, entre ellas: haber cumplido al menos el 70 por ciento de la condena tratándose de delitos dolosos, mantener buena conducta, haber seguido su plan de reinserción social y no contar con otros procesos que ameriten prisión preventiva de oficio.

Duarte suma 3,133 días en prisión, de los 3,285 que comprende su sentencia, por lo que su defensa insiste en que ya tiene derecho a la libertad anticipada. El juez determinará en las próximas horas si procede o no el beneficio solicitado.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum

