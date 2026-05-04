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Lunes 4 de mayo de 2026

Defiende SSPE presencia de agentes de EU en Torre Centinela tras polémica por narcolaboratorio

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, defendió la presencia de agentes de corporaciones estadounidenses en la Torre Centinela, al asegurar que la colaboración se realiza dentro del marco legal y con conocimiento de autoridades federales de ambos países.

Las declaraciones surgen luego de la controversia generada tras el desmantelamiento de un mega narcolaboratorio en el municipio de Morelos, operativo que desató cuestionamientos sobre la participación de agencias internacionales en labores de inteligencia dentro del estado.

Ante señalamientos sobre una posible vulneración a la soberanía nacional, el funcionario afirmó que cualquier intercambio de información o colaboración operativa cuenta con supervisión institucional.

Precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de Estados Unidos mantienen conocimiento de estas acciones dentro de los convenios de cooperación vigentes.

Loya Chávez sostuvo que las mesas de trabajo instaladas en la Plataforma Centinela operan conforme a acuerdos internacionales establecidos para el combate al crimen organizado.

“El intercambio de inteligencia es completamente legal y necesario. Ambos países obtienen beneficios para combatir estructuras criminales transnacionales”, expresó.

El secretario destacó que la colaboración binacional ha permitido ejecutar operativos relevantes contra grupos delictivos, como el reciente aseguramiento de laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara.

Mientras tanto, autoridades federales han solicitado mayores detalles sobre el alcance de la participación de agentes extranjeros en tareas de análisis e inteligencia dentro del territorio chihuahuense.

FGR citará a cerca de 50 agentes por operativo en narcolaboratorio de Morelos

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