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Jueves 17 de septiembre de 2026

Defiende UE acercamiento con Canadá ante amenazas arancelarias de Trump

La Comisión Europea defendió su propuesta de fortalecer la asociación con Canadá, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles al bloque si considera que la iniciativa afecta los intereses de su país.

De acuerdo con información publicada por Milenio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó ante el Parlamento Europeo abrir la posibilidad de que Canadá se convierta en un “miembro asociado”, una fórmula de cooperación cuyo alcance y condiciones están por definirse.

La propuesta contempla estrechar la colaboración en tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica. El acercamiento también busca ampliar las alternativas comerciales de Canadá.

En respuesta, Trump advirtió desde Carolina del Norte que podría aplicar aranceles elevados a Europa e incluso restringir determinados intercambios comerciales si interpreta la iniciativa como un acto hostil.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, sostuvo que el fortalecimiento de la relación con Canadá no está dirigido contra otros países, sino que busca beneficiar a ambas partes.

Durante su visita a Carolina del Norte, el mandatario estadounidense también aseguró que su Gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, aunque en la información difundida no se precisaron sus términos.

El acercamiento entre Ottawa y Bruselas ocurre en un contexto de tensiones comerciales con Washington. La propuesta de asociación no equivale, por sí misma, al ingreso de Canadá como integrante pleno de la Unión Europea.

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