El Estado

25.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 7 de octubre de 2026

Definen finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026

El Foro de Periodistas de Chihuahua dio a conocer las ternas de finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026, luego de concluir el proceso de revisión y evaluación de los trabajos inscritos.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 12 de octubre a las 18:00 horas, en el piso 9 del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El jurado calificador estuvo integrado por periodistas radicados en Mérida, Ciudad de México y Tijuana, quienes evaluaron los trabajos participantes en las categorías de Noticia, Entrevista, Reportaje, Crónica y Fotografía.

En Crónica, los finalistas son Adrián Gabriel Piñón Olivas, de ContextoNorte.mx; Adrián Macías Aveytia, de Net Noticias, y Blanca Elizabeth Carmona Orozco, de Juárez Digital.

En Noticia, la terna está integrada por Paola Gamboa Martínez, de El Universal; Miguel Ángel Ramírez López, de La Opción de Chihuahua, y Teófilo Alvarado Campa, de Norte Digital.

Para Reportaje fueron seleccionados Nancy de León Gómez, de Entrelíneas; Mauricio Luján Sáenz, de El Diario de Chihuahua, y Juan Carlos Núñez López, del mismo medio.

En Entrevista competirán Blanca Elizabeth Carmona, de Juárez Digital; Juan Pablo Tello, de N+, y Karla Paola Chairez Arce, de Radio Universidad 88.1 FM.

Mientras que en Fotografía los finalistas son Christian Torres, de Norte Digital; Octavio Romero, de Reporte Cuauhtémoc, y Pablo Rodríguez, de El Heraldo de Chihuahua.

El Foro de Periodistas de Chihuahua reconoció la participación de comunicadores de distintas regiones de la entidad y destacó el trabajo presentado en esta edición del certamen.

Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Trasladan gran estructura para la gaza atirantada del Reliz; realizan cierres momentáneos

Se consolida César Jáuregui al frente de las preferencias para Chihuahua Capital

“Hay que respaldar a Marco”: César Jáuregui confirma que estará el sábado en Ciudad Juárez
Cinco años de gestión y resultados: Lupita Borruel atiende 4,521 gestiones durante el último año
Más de 20 mil personas atendidas durante segundo año de actividades: Regidor Galicia
De la Peña buscará reunirse con René Chavira para fortalecer coordinación institucional
Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez
Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo
“Necesitamos una ciudad que les dé tiempo a las mujeres”: César Jáuregui
Reforestan Parque Lerdo con 100 nuevos árboles

Municipios

Más Noticias

Llama PAN al respeto ante evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez
Testigos protegidos declararán en proceso contra “La Diabla” por feminicidio de Leslie Godínez
Buscan a Ubaldo Torres Ochoa, desaparecido desde julio en Chihuahua