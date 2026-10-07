Definen finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026

Miércoles 7 de octubre de 2026

El Foro de Periodistas de Chihuahua dio a conocer las ternas de finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026, luego de concluir el proceso de revisión y evaluación de los trabajos inscritos.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 12 de octubre a las 18:00 horas, en el piso 9 del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El jurado calificador estuvo integrado por periodistas radicados en Mérida, Ciudad de México y Tijuana, quienes evaluaron los trabajos participantes en las categorías de Noticia, Entrevista, Reportaje, Crónica y Fotografía.

En Crónica, los finalistas son Adrián Gabriel Piñón Olivas, de ContextoNorte.mx; Adrián Macías Aveytia, de Net Noticias, y Blanca Elizabeth Carmona Orozco, de Juárez Digital.

En Noticia, la terna está integrada por Paola Gamboa Martínez, de El Universal; Miguel Ángel Ramírez López, de La Opción de Chihuahua, y Teófilo Alvarado Campa, de Norte Digital.

Para Reportaje fueron seleccionados Nancy de León Gómez, de Entrelíneas; Mauricio Luján Sáenz, de El Diario de Chihuahua, y Juan Carlos Núñez López, del mismo medio.

En Entrevista competirán Blanca Elizabeth Carmona, de Juárez Digital; Juan Pablo Tello, de N+, y Karla Paola Chairez Arce, de Radio Universidad 88.1 FM.

Mientras que en Fotografía los finalistas son Christian Torres, de Norte Digital; Octavio Romero, de Reporte Cuauhtémoc, y Pablo Rodríguez, de El Heraldo de Chihuahua.

El Foro de Periodistas de Chihuahua reconoció la participación de comunicadores de distintas regiones de la entidad y destacó el trabajo presentado en esta edición del certamen.