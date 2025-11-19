Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Miércoles 19 de noviembre de 2025

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que la Feria Regional de Productores, realizada el pasado fin de semana en el municipio de Parral, generó una derrama económica de 352 mil 700 pesos, en beneficio de 90 expositores de diferentes regiones de la entidad.

Gracias a la respuesta de la población, las y los emprendedores ofrecieron una amplia variedad de productos, que incluyó alimentos, prendas de vestir, artículos naturistas y productos para el cuidado de la piel elaborados con ingredientes naturales.

Se indicó que la organización de estas ferias ha permitido que un importante número de participantes establezca contacto directo con distribuidores fuera de sus municipios de origen, lo que ha favorecido su expansión comercial.

El secretario de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que la gobernadora Maru Campos impulsa de manera constante estrategias para incrementar la economía estatal en todos sus sectores.

Por ello, se promueven espacios y condiciones que permitan brindar oportunidades reales a quienes inician y consolidan sus negocios.

Asimismo, señaló que con esta Feria Regional suman ya seis eventos realizados en lo que va del año, los cuales han generado una derrama total de 3 millones 442 mil 730 pesos, que contribuye a que cada participante fortalezca y continúe con sus proyectos de emprendimiento.

Se adelantó que aún restan dos ferias por realizarse antes de concluir el 2025, en los municipios de Jiménez y Aldama, por lo que se invita a las familias de ambas regiones a mantenerse atentas y participar.