El Estado

13.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que la Feria Regional de Productores, realizada el pasado fin de semana en el municipio de Parral, generó una derrama económica de 352 mil 700 pesos, en beneficio de 90 expositores de diferentes regiones de la entidad.

Gracias a la respuesta de la población, las y los emprendedores ofrecieron una amplia variedad de productos, que incluyó alimentos, prendas de vestir, artículos naturistas y productos para el cuidado de la piel elaborados con ingredientes naturales.

Se indicó que la organización de estas ferias ha permitido que un importante número de participantes establezca contacto directo con distribuidores fuera de sus municipios de origen, lo que ha favorecido su expansión comercial.

El secretario de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que la gobernadora Maru Campos impulsa de manera constante estrategias para incrementar la economía estatal en todos sus sectores.

Por ello, se promueven espacios y condiciones que permitan brindar oportunidades reales a quienes inician y consolidan sus negocios.

Asimismo, señaló que con esta Feria Regional suman ya seis eventos realizados en lo que va del año, los cuales han generado una derrama total de 3 millones 442 mil 730 pesos, que contribuye a que cada participante fortalezca y continúe con sus proyectos de emprendimiento.

Se adelantó que aún restan dos ferias por realizarse antes de concluir el 2025, en los municipios de Jiménez y Aldama, por lo que se invita a las familias de ambas regiones a mantenerse atentas y participar.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum

Municipios

Más Noticias

UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua
México lanzará Supercomputadora Nacional para análisis de datos y desarrollo de IA