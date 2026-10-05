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Lunes 5 de octubre de 2026

Deja Feria Regional de Productores en Cuauhtémoc derrama económica de 640 mil pesos

La Feria Regional de Productores efectuada el pasado fin de semana en ciudad Cuauhtémoc, generó una derrama económica de 640 mil pesos, en beneficio de 83 participantes, informó la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

Estos eventos tienen como propósito promover el trabajo de emprendedores de distintas regiones de la entidad. En este caso se desarrolló en coordinación con el Municipio de Cuauhtémoc.

El titular de la dependencia estatal, Jesús Carrillo, dijo que durante dos días, las y los participantes exhibieron sus productos y servicios a la comunidad.

Añadió que para el Gobierno del Estado es importante activar la economía en todos los sectores productivos, por lo que es de gran relevancia apoyar a las personas y familias que emprenden o buscan fortalecer sus proyectos.

Carrillo señaló que la SDHyBC genera espacios como las ferias regionales, para que las y los personas no solo obtengan ganancias íntegras, sino que también generen canales nuevos de distribución.

El funcionario reconoció el trabajo del equipo del Departamento de Inclusión de la SDHyBC, ya que cuenta con diversas acciones que contribuyen a apoyar a las y los pequeños empresarios en todo el estado.

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