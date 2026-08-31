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Lunes 31 de agosto de 2026

Dejan inundaciones dos muertos y al menos 14 desaparecidos en el Gran Cañón

Arizona, Estados Unidos.- Al menos dos personas murieron y 14 más permanecen desaparecidas o sin localizar tras las fuertes inundaciones repentinas registradas durante el fin de semana en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos informó que el fenómeno ocurrió el sábado en el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch, donde las intensas lluvias provocaron una inundación repentina de gran magnitud.

Las autoridades mantienen desplegadas operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas cuyo paradero aún se desconoce. Además, solicitaron información sobre excursionistas o mochileros que se encontraban en el corredor del arroyo Bright Angel el pasado 29 de agosto, así como de quienes tenían reservaciones en campamentos de la zona afectada.

Como consecuencia de las inundaciones, alrededor del 40 por ciento de la tubería Transcanyon Waterline, encargada de transportar agua potable hacia instalaciones del borde sur y del interior del cañón, habría resultado dañada o destruida, según una evaluación preliminar.

Hasta el domingo, 62 personas habían sido evacuadas de las áreas afectadas. Phantom Ranch, el campamento Bright Angel y diversas instalaciones y senderos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso mientras continúan las labores de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente la alerta por inundaciones debido a que se prevé la continuación de lluvias y tormentas eléctricas.

Las autoridades advirtieron que la humedad provocada por el monzón y la saturación de los suelos mantienen elevado el riesgo de nuevas inundaciones repentinas, por lo que pidieron a visitantes mantenerse alejados de las zonas cerradas.

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