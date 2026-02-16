México

Delcy Rodríguez elimina siete organismos clave del chavismo en Venezuela mediante decreto

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la supresión y liquidación de siete organismos vinculados al chavismo mediante el Decreto 5.248, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N.º 6.985 del 9 de febrero de 2026, como parte de una reorganización del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

La medida implica la eliminación de entidades que durante años formaron parte de la estructura estatal y política del chavismo, algunas de ellas con funciones sociales, de seguridad y de ejecución de proyectos.

Entre los organismos suprimidos figura el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para centralizar la coordinación de información estratégica sobre seguridad, defensa, inteligencia y orden interno.

También quedaron eliminadas fundaciones como Propatria 2000, que ejecutaba obras de infraestructura comunitaria; la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, orientada a la formación, producción y emprendimiento juvenil; y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), cuestionada por adjudicaciones directas y obras inconclusas.

Otras entidades afectadas son la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS), dedicada a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, y la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, vinculada a programas socio-productivos.

El decreto ordena que el proceso de liquidación sea inmediato y supervisado por una junta encargada del cierre administrativo, la revisión de bienes y la adecuación institucional. Varias funciones de estos entes no desaparecen del todo, sino que serán transferidas a otros ministerios, como Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Paz, Comunicación e Información, o Educación.

Las autoridades oficialistas justifican la reorganización como necesaria para “adecuar la gestión pública a los objetivos actuales”, manteniendo algunos programas sociales vigentes bajo nuevas estructuras administrativas.

Analistas políticos señalan que la decisión marca un cambio significativo en la arquitectura institucional venezolana y redefine prioridades estratégicas dentro del Ejecutivo interino, al tiempo que genera interrogantes sobre la continuidad de proyectos comunitarios y la transparencia en el manejo de bienes y recursos.

La medida se produce en un contexto de transformación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y en medio de tensiones internas sobre la dirección del Estado y sus políticas sociales.

Incluyen gasolinera de Nuevo Casas Grandes entre las más caras del país, según Profeco

