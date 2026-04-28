Internacional

21.58°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de abril de 2026

Delta reduce vuelos a destinos turísticos de México por ajuste operativo

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció la suspensión y reducción de frecuencias en algunos vuelos hacia destinos turísticos de México, entre ellos Puerto Vallarta y Cancún.

De acuerdo con la empresa, la decisión responde a un supuesto incremento en los costos de la turbosina derivado del conflicto en Irán. No obstante, no se han reportado aumentos significativos en México, donde los precios del combustible se han mantenido estables.

El anuncio también coincide con una disminución en la llegada de turistas internacionales, particularmente tras los hechos violentos registrados en febrero, cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según datos del sector, en marzo el flujo de viajeros extranjeros hacia Puerto Vallarta cayó 32% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde Seattle, Delta confirmó que los ajustes incluyen rutas hacia Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta en los próximos meses. Analistas anticipan que medidas similares podrían aplicarse en vuelos desde Los Ángeles hacia Ciudad de México.

Especialistas señalan que la decisión podría obedecer a una combinación de factores, como la demanda turística, condiciones de seguridad y ajustes operativos en costos.

Conectividad en el Norte: Top 5 de proveedores de servicios de internet en Chihuahua

Descubre cuáles son los proveedores de internet más destacados en Chihuahua para 2026. Analizamos cobertura y estabilidad para ayudarte a decidir.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum

Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas
Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026
Paso superior a Aldama registra 62% de avance: Sindicatura
Renuncia de fiscal no detiene investigación: Sheinbaum
Rickettsiosis se concentra en periferias por rezago urbano y condiciones ambientales
“Rindo cuentas a la gente, no al Senado”: Maru Campos rechaza asistir a invitación
Detienen a 22 monjes budistas con 110 kg de cannabis en aeropuerto de Sri Lanka
Maru Campos designa a Francisco Sáenz como encargado de la Fiscalía en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

WSJ: Sheinbaum enfrenta presión por relación con Trump tras caso en Chihuahua
Realizarán bacheo emergente en siete colonias de la ciudad
EU emite alerta nivel 4 para Reynosa tras narcobloqueos