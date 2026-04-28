Delta reduce vuelos a destinos turísticos de México por ajuste operativo

Martes 28 de abril de 2026

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció la suspensión y reducción de frecuencias en algunos vuelos hacia destinos turísticos de México, entre ellos Puerto Vallarta y Cancún.

De acuerdo con la empresa, la decisión responde a un supuesto incremento en los costos de la turbosina derivado del conflicto en Irán. No obstante, no se han reportado aumentos significativos en México, donde los precios del combustible se han mantenido estables.

El anuncio también coincide con una disminución en la llegada de turistas internacionales, particularmente tras los hechos violentos registrados en febrero, cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según datos del sector, en marzo el flujo de viajeros extranjeros hacia Puerto Vallarta cayó 32% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde Seattle, Delta confirmó que los ajustes incluyen rutas hacia Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta en los próximos meses. Analistas anticipan que medidas similares podrían aplicarse en vuelos desde Los Ángeles hacia Ciudad de México.

Especialistas señalan que la decisión podría obedecer a una combinación de factores, como la demanda turística, condiciones de seguridad y ajustes operativos en costos.