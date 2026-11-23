Lunes 23 de noviembre de 2026

Los estados de Virginia y Oregón presentaron demandas contra empresas del multimillonario Elon Musk, incluida SpaceX, por presuntamente permitir la creación y difusión de imágenes sexuales de mujeres y menores de edad mediante Grok, su herramienta de inteligencia artificial.

Los fiscales generales Jay Jones, de Virginia, y Dan Rayfield, de Oregón, acusaron a las compañías de violar las leyes estatales de protección al consumidor al comercializar una tecnología que, según las demandas, carecía de mecanismos suficientes para impedir la generación de contenido íntimo sin consentimiento.

Acusan creación masiva de imágenes sexualizadas

La controversia se relaciona con Grok Imagine, una herramienta capaz de generar imágenes y videos mediante inteligencia artificial, que incorporó una función denominada modo picante, diseñada para producir contenido sexualizado.

De acuerdo con un estudio del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, citado en la demanda de Virginia, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 la herramienta habría generado y publicado aproximadamente 3 millones de imágenes sexualizadas, incluidas unas 23 mil que aparentaban representar a menores de edad.

Las autoridades argumentan que las empresas promovieron las capacidades de la herramienta sin implementar medidas adecuadas para evitar su utilización en la creación de imágenes íntimas no consentidas y presunto material de abuso sexual infantil.

Fiscales acusan falta de protección a usuarios

El fiscal general de Virginia, Jay Jones, sostuvo que las compañías privilegiaron el crecimiento de sus plataformas y sus intereses comerciales por encima de la seguridad de los usuarios.

Por su parte, Dan Rayfield señaló que las herramientas de inteligencia artificial deben contar con mecanismos efectivos para impedir la explotación de imágenes personales, particularmente cuando involucran a niñas, niños y adolescentes.

Ambas demandas buscan sanciones económicas, medidas de reparación y órdenes judiciales que obliguen a las empresas a cumplir las leyes de protección al consumidor.

Empresas de Musk rechazan contenido ilegal

En respuesta a las acusaciones, SpaceX Super Intelligence aseguró que rechaza cualquier contenido sexual relacionado con menores, ya sea real o generado mediante inteligencia artificial, así como las imágenes íntimas de personas difundidas sin su consentimiento.

La compañía afirmó que reforzó sus mecanismos de seguridad y que puede suspender cuentas y notificar a las autoridades cuando detecta intentos de utilizar sus herramientas para generar material prohibido.

Las acciones judiciales se suman a las investigaciones y demandas que enfrenta Grok por el uso de inteligencia artificial para manipular fotografías de personas reales.

Los tribunales deberán determinar si las empresas incurrieron en prácticas engañosas o incumplieron sus obligaciones de protección al consumidor.