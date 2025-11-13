Demócratas publican correos de Epstein que mencionan a Trump; reaviva debate sobre su relación

Jueves 13 de noviembre de 2025

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos de Jeffrey Epstein en los que el financiero condenado por delitos sexuales afirmaba que Donald Trump “pasó horas en mi casa” con una de las víctimas de Epstein, entre otros mensajes que sugerían que Epstein creía que Trump sabía más de sus abusos de lo que ha reconocido públicamente.

Trump ha negado de manera enfática cualquier implicación o conocimiento de la red de tráfico sexual de Epstein y sostiene que ambos se distanciaron tras haber sido amigos en el pasado.

Los correos electrónicos, seleccionados por el Comité de Supervisión, incluyen mensajes de 2011 a Ghislaine Maxwell, la confidente de Epstein condenada por tráfico sexual, y de 2019 al escritor Michael Wolff, donde Epstein indica que Trump “sabía lo de las chicas” y que le pidió a Maxwell “que parara”. Los documentos forman parte de un conjunto más amplio de archivos que aún no se han hecho públicos en su totalidad.

En respuesta, la Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, secretaria de prensa, defendió a Trump y aseguró que las publicaciones buscan distraer de los logros del expresidente: “Él expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por comportarse de forma repugnante con sus empleadas, incluida Virginia Giuffre”.

Virginia Giuffre, quien murió por suicidio en abril de 2025, había declarado previamente que no creía que Trump hubiera participado en abusos dentro de la casa de Epstein.

El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de los archivos de Epstein y la decisión de la Casa Blanca de no divulgar la totalidad de los documentos, lo que ha generado tensiones políticas en el Capitolio. Los correos electrónicos publicados llegan mientras la Cámara de Representantes planea reanudar sus sesiones y votar sobre medidas para exigir la publicación completa del material relacionado con Epstein, a pesar de la oposición de la Casa Blanca.

El Comité de Supervisión subrayó que los correos electrónicos fueron censurados para proteger la identidad de las víctimas y que aún no se ha revelado el contexto completo de todas las comunicaciones. Los demócratas argumentan que los mensajes plantean preguntas sobre la relación entre Trump y Epstein y la transparencia de la Casa Blanca, mientras que los republicanos califican la publicación como un intento de generar titulares sensacionalistas.

Este desarrollo se produce en medio de un entorno político cargado, con la reapertura de la discusión sobre la investigación de Epstein y la posible implicación indirecta de figuras públicas en su red de abuso sexual.