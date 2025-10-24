Demuelen estructura en Hospital General de Parral por riesgo inminente

Viernes 24 de octubre de 2025

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Parral inició la demolición de una estructura metálica ubicada dentro del Hospital General de Parral, luego de que un dictamen técnico determinara que representaba un riesgo inminente para la seguridad del personal y los pacientes.

El coordinador de la dependencia, Raymundo Prieto, explicó que la estructura —que anteriormente funcionó como oficinas— sufrió graves daños a consecuencia de un incendio, y con el paso del tiempo se deterioró aún más por la exposición a la intemperie y la falta de mantenimiento.

Prieto detalló que los trabajos de demolición se realizan de manera controlada, con el objetivo de evitar incidentes y proteger la integridad de médicos, enfermeros, pacientes y visitantes.

“Nuestro compromiso es salvaguardar la seguridad de las personas y eliminar cualquier posible foco de infección o accidente”, subrayó el funcionario.

Durante la inspección, el personal de Protección Civil detectó panales de abejas, animales muertos y severos daños estructurales, condiciones que reforzaron la decisión de intervenir de forma inmediata.

De acuerdo con Prieto, esta acción forma parte de las medidas preventivas implementadas por la dependencia para garantizar la seguridad y sanidad en las instalaciones del nosocomio.