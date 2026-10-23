Denuncia mujer amenazas; hombres presuntamente armados fueron a buscarla a su casa

Viernes 23 de octubre de 2026

Cuauhtémoc, Chih.– Una mujer de 33 años solicitó apoyo de la Policía Municipal luego de recibir mensajes con amenazas y ser informada de que tres hombres presuntamente armados y una mujer acudieron a buscarla a su domicilio en la colonia Independencia.

Los hechos fueron reportados el 22 de octubre en las calles 19ª, entre Hidalgo y José María Morelos, donde agentes municipales se entrevistaron con la afectada.

La mujer manifestó que una ex amiga presuntamente le envió mensajes en los que amenazaba con ingresar por la fuerza a su vivienda.

Posteriormente recibió una llamada en la que le informaron que una mujer acompañada de tres hombres había acudido al domicilio preguntando por ella. Según el reporte, los sujetos portaban objetos que parecían ser armas largas, pero se retiraron al percatarse de que había menores de edad en la vivienda y que la mujer no se encontraba en el lugar.

Ante el temor por su seguridad, la afectada solicitó vigilancia preventiva. Los policías elaboraron las actas correspondientes y la orientaron para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.