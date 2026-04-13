Denuncian abusos sexuales familiares en Parral; víctimas señalan rezago en investigación

Lunes 13 de abril de 2026

Un grupo de mujeres denunció penalmente a su abuelo materno por presuntos abusos sexuales sistemáticos ocurridos durante años en su domicilio en Hidalgo del Parral; sin embargo, el caso permanece sin avances significativos en la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, el silencio se mantuvo por años debido al temor a una ruptura familiar, hasta que recientemente detectaron que dos menores de edad también habrían sido víctimas del mismo agresor, lo que motivó la denuncia formal.

Hechos que se extendieron por décadas

Las denunciantes señalan que los abusos comenzaron cuando tenían apenas 4 años de edad y se prolongaron hasta la adolescencia, derivando posteriormente en conductas de acoso. Los hechos habrían ocurrido dentro del entorno familiar, aprovechando la cercanía y confianza.

Tras hacer pública la situación, más mujeres se sumaron a las denuncias, incluyendo integrantes de distintas generaciones de la misma familia.

Denuncian trabas en el proceso

La denuncia fue presentada en julio de 2025; no obstante, a casi un año, las afectadas aseguran que el caso se encuentra estancado.

Según relataron, la autoridad solo ha reconocido formalmente a cuatro víctimas (dos menores y dos adultas), mientras que otros señalamientos fueron desestimados bajo el argumento de prescripción de los delitos.

Las denunciantes afirman que, tras múltiples visitas a la Fiscalía, la respuesta recurrente ha sido que existen “casos con mayor prioridad”.

Señalado continúa en libertad

Pese a la gravedad de los señalamientos, el presunto agresor —un hombre de edad avanzada— continúa en libertad y sin medidas cautelares, lo que genera preocupación entre las víctimas.

“Queremos justicia lo más pronto posible; tememos que el tiempo se agote sin que rinda cuentas”, expresó una de las denunciantes.

Llamado a las autoridades

Las víctimas hicieron un llamado público para que las autoridades aceleren las investigaciones, al considerar que la edad del acusado no debe ser un factor que favorezca la impunidad.

Asimismo, señalaron que algunas posibles afectadas han optado por no denunciar por temor a represalias o al juicio social, lo que podría limitar el alcance total del caso.