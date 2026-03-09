El Estado

Denuncian acoso sexual y laboral en Seguridad Pública de Parral

Parral, Chih.– Elementos femeninos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral denunciaron presuntos casos de acoso sexual y laboral al interior de la corporación, señalando a un comandante de apellido Villarreal como responsable de dichas conductas.

De acuerdo con una denuncia pública difundida el pasado domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, varias oficiales aseguraron haber presentado quejas formales ante el área de Asuntos Internos y la Comisión de Justicia de la corporación policial, luego de presuntamente ser víctimas de conductas inapropiadas por parte del mando.

En el documento enviado a medios de comunicación se señala que, pese a las denuncias presentadas, el comandante acusado no habría sido amonestado ni separado de su cargo. En contraste, las oficiales denunciantes habrían sido reubicadas al área de Tránsito y Vialidad, lo que consideran una afectación a su situación laboral.

Las denunciantes solicitaron que se apliquen medidas cautelares contra el presunto responsable que no impliquen afectaciones laborales, profesionales o psicológicas para quienes presentaron la denuncia. Asimismo, pidieron que se garantice la no represalia contra el personal que ejerza su derecho a denunciar y que se fortalezca el protocolo interno para prevenir y atender el acoso sexual y laboral dentro de la corporación.

En el documento también se solicita la intervención del alcalde de Parral, Salvador Calderón, así como del director de Seguridad Pública Municipal, Martín Chaparro, además de las áreas de Asuntos Internos, el Órgano Interno de Control y la Comisión de Justicia, así como de autoridades en materia de derechos humanos y combate a la violencia laboral.

