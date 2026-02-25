Denuncian desaparición de ocho perros tras retiro por autoridad en Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Silvia Manuela Lerma se manifestó este martes frente a las oficinas de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal en Chihuahua para denunciar la presunta desaparición de ocho perros de su propiedad, que afirma fueron retirados por personal de la dependencia en una camioneta oficial rotulada “Cuenta Conmigo”.

Según la afectada, los animales fueron llevados con vida y sin previo aviso, y no se le informó sobre su destino. Inicialmente, la autoridad negó haber intervenido, pero Lerma indicó que cuenta con una fotografía tomada por una vecina en la que se observa el momento del retiro.

La denunciante cuestionó la falta de claridad en los procedimientos y aseguró que no se siguieron los protocolos correspondientes, además de señalar que el espacio para resguardar a los animales habría sido insuficiente.

Hasta el cierre de esta nota, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. Lerma exigió que se esclarezca la situación y que se le informe sobre el paradero de sus mascotas.