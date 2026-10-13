El Estado

16.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

Denuncian drenaje, baches y malos olores en la avenida Heroico Colegio Militar

Vecinos de la colonia CDP denunciaron la acumulación de agua de drenaje, malos olores y múltiples baches sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura del cruce con Insurgencia Obrera, en sentido norte-sur.

De acuerdo con los afectados, varios de los baches permanecen cubiertos por el agua, lo que dificulta que los automovilistas puedan detectarlos a tiempo y ha provocado daños en suspensiones y neumáticos de distintos vehículos.

Los vecinos señalaron que el problema es recurrente debido a que, aseguran, el sector no cuenta con la pendiente adecuada para facilitar el desfogue hacia el arroyo cercano, lo que genera estancamientos y acelera el deterioro de la carpeta asfáltica.

Indicaron que son varios metros de vialidad los que presentan daños severos, situación que también se ha agravado por el tránsito constante de vehículos de carga pesada.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades para reparar los baches y atender de fondo el problema del drenaje y desfogue del agua, a fin de evitar más daños a vehículos y reducir los riesgos para quienes circulan diariamente por la zona.

Detienen en Chiapas a presunto responsable del asesinato del dueño de “Chachitos”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Entre definiciones, reacomodos y 2027

Toma protesta Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad

En 2027 necesitamos a los mejores candidatos para ganar y defender a Chihuahua: César Jáuregui

Luis Aguirre asume la SSPE y promete fortalecer el modelo de seguridad en Chihuahua
Entre definiciones, reacomodos y 2027
Toma protesta Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad
Urge Lupita Borruel atención inmediata de la Federación ante situación del IMSS
En 2027 necesitamos a los mejores candidatos para ganar y defender a Chihuahua: César Jáuregui
Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla
Arranca con fuerza el XIII Campeonato Estatal de Sóftbol de Pítcheo Lento en Chihuahua
Pavimentarán 2.65 kilómetros de la carretera Témoris-Bahuichivo

Municipios

Más Noticias

Supervisa alcalde afectaciones en muro de contención de Teófilo Borunda y Universidad
Desarticulan banda que usaba inteligencia artificial para clonar voces y extorsionar
En el IMSS, a los derechohabientes les piden paciencia y a los médicos, milagros: Isela Martínez