Denuncian drenaje, baches y malos olores en la avenida Heroico Colegio Militar

Martes 13 de octubre de 2026

Vecinos de la colonia CDP denunciaron la acumulación de agua de drenaje, malos olores y múltiples baches sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura del cruce con Insurgencia Obrera, en sentido norte-sur.

De acuerdo con los afectados, varios de los baches permanecen cubiertos por el agua, lo que dificulta que los automovilistas puedan detectarlos a tiempo y ha provocado daños en suspensiones y neumáticos de distintos vehículos.

Los vecinos señalaron que el problema es recurrente debido a que, aseguran, el sector no cuenta con la pendiente adecuada para facilitar el desfogue hacia el arroyo cercano, lo que genera estancamientos y acelera el deterioro de la carpeta asfáltica.

Indicaron que son varios metros de vialidad los que presentan daños severos, situación que también se ha agravado por el tránsito constante de vehículos de carga pesada.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades para reparar los baches y atender de fondo el problema del drenaje y desfogue del agua, a fin de evitar más daños a vehículos y reducir los riesgos para quienes circulan diariamente por la zona.