Denuncian humaredas y olores contaminantes en crematorio Requiem en Paseos de Chihuahua

Jueves 23 de octubre de 2025

Vecinos de varias colonias y fraccionamientos al norte de la ciudad hicieron llegar un video para denunciar la presencia de grandes humaredas y olores fétidos que emanan del crematorio Requiem, ubicado en Paseos de Chihuahua.

Los residentes reportan que estas emisiones contaminantes son constantes y tan fuertes que les impiden abrir las ventanas de sus hogares, afectando su calidad de vida. En el material audiovisual se observa claramente la chimenea del crematorio expulsando una densa humareda que se dispersa a lo largo de varias cuadras.

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre si los vecinos han presentado denuncias formales ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, manifestaron su preocupación y solicitaron apoyo para verificar que el crematorio cumpla con las normas ambientales y de salud pública vigentes.

La comunidad espera que las instancias responsables realicen las inspecciones necesarias para garantizar que las operaciones del crematorio no sigan afectando la salud ni el bienestar de los habitantes de la zona.