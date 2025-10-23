Chihuahua

27.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 23 de octubre de 2025

Denuncian humaredas y olores contaminantes en crematorio Requiem en Paseos de Chihuahua

Vecinos de varias colonias y fraccionamientos al norte de la ciudad hicieron llegar un video para denunciar la presencia de grandes humaredas y olores fétidos que emanan del crematorio Requiem, ubicado en Paseos de Chihuahua.

Los residentes reportan que estas emisiones contaminantes son constantes y tan fuertes que les impiden abrir las ventanas de sus hogares, afectando su calidad de vida. En el material audiovisual se observa claramente la chimenea del crematorio expulsando una densa humareda que se dispersa a lo largo de varias cuadras.

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre si los vecinos han presentado denuncias formales ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, manifestaron su preocupación y solicitaron apoyo para verificar que el crematorio cumpla con las normas ambientales y de salud pública vigentes.

La comunidad espera que las instancias responsables realicen las inspecciones necesarias para garantizar que las operaciones del crematorio no sigan afectando la salud ni el bienestar de los habitantes de la zona.

Sube CFE tarifas en Chihuahua tras concluir el verano

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Debut soñado: Sergio Rodríguez impresiona con ponches en su primer juego con Naranjeros

Gustavo Madero genera polémica tras aparecer con la Tarjeta del Bienestar

Miguel Riggs sancionado por violencia contra mujeres hasta 2026

Fortalece Coespris acciones de análisis y prevención de riesgos sanitarios en el estado
Controversia en el Poder Judicial: liberan al hermano de la magistrada Nancy Escárcega
Amazon acelera la automatización y planea reemplazar más de medio millón de empleos con robots
Lupita Borruel reconoce la labor y compromiso de los médicos en su día
Regidores de Morena operan en total incongruencia y sin pensar en las familias chihuahuenses: Isela Martínez
Egresada de la UACH participa en reuniones del FMI y Banco Mundial
Comparte Bonilla estrategias de desarrollo económico con empresarios
Vigila Sindicatura el proceso de contratación de nuevo puente vehicular

Municipios

Más Noticias

Exfuncionario de EE. UU. acusa a Maduro de financiar campañas electorales en América Latina
“Borrón y cuenta nueva”: presenta Hacienda descuentos históricos
Invita Paty Ulate a participar en el Premio Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad