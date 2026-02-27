El Estado

Denuncian mensajes misóginos de asesor de diputada frente al Congreso de Chihuahua

Frente al Congreso del Estado de Chihuahua fue colocada una pancarta en protesta por los mensajes misóginos de Adrián Sánchez, asesor de la diputada Brenda Ríos de Morena.

La pancarta señala que el Congreso no debería contar con asesores que violenten a las mujeres y exhibe publicaciones que Sánchez compartió en su perfil de X (antes Twitter), donde realiza comentarios denigrantes y ofensivos hacia mujeres.

Algunos de los mensajes que se muestran incluyen expresiones altamente violentas y sexuales, como:

“Se necesita valor para violar a una enferma mental, pero vaya que para embarazarla se necesita ser un héroe”.

“Qué culero cogerse a Tere Ortuño, debe tener caca en las paredes de las nalgas”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer quién colocó la pancarta frente a la sede legislativa, visible para los transeúntes, ni si las autoridades investigarán la situación.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

