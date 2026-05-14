Denuncian presiones a brigadistas de Morena para asistir a “Marcha por la Paz”

Jueves 14 de mayo de 2026

Brigadistas vinculados a Morena habrían denunciado presuntas presiones para movilizar personas a la denominada “Marcha por la Paz”, programada para este sábado en Chihuahua.

De acuerdo con información enviada de manera anónima a diversos medios de comunicación desde el municipio de Cuauhtémoc, operadores del partido presuntamente estarían solicitando a cada líder llevar al menos ocho personas a la movilización, además de mantener actividad constante en redes sociales promoviendo mensajes de respaldo a candidatos del partido.

“Buenos días. Me gustaría hacer una denuncia ciudadana. Mi hija es brigadista de Morena y los están obligando a llevar personas a la marcha del sábado, aparte de siempre exigirles publicar cosas de los candidatos y estarles echando flores en las publicaciones”, señala el mensaje difundido.

Junto con la denuncia también circulan capturas de pantalla de conversaciones en grupos internos donde presuntamente se coordinan estas acciones, aunque hasta el momento su autenticidad no ha sido verificada de manera independiente.

Asimismo, fuentes cercanas a la organización señalaron que presuntamente se estarían ofreciendo pagos de hasta 500 pesos por persona para incrementar la asistencia al evento; sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada oficialmente.

Cabe recordar que una primera convocatoria de la llamada “Marcha por la Paz” registró una baja asistencia, según reportes difundidos en redes sociales.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial respecto a estas acusaciones.