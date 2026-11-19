Jueves 19 de noviembre de 2026

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte por un posible caso de acoso digital contra una niña de 11 años, quien presuntamente recibía mensajes inapropiados de un hombre adulto.

Los hechos fueron reportados el 18 de noviembre en el fraccionamiento Ciudadela, donde la madre de la menor solicitó la intervención de las autoridades al detectar mensajes con comentarios inapropiados, preguntas personales y referencias al domicilio y entorno cercano de su hija.

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron para brindar atención a la familia, elaborar las actas correspondientes y orientar a la madre para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente.

La corporación advirtió que este tipo de conductas pueden representar señales de riesgo, particularmente cuando personas adultas intentan establecer contacto con menores mediante redes sociales, mensajes privados o información obtenida de su entorno.

Alertan a padres sobre riesgos en redes sociales

Seguridad Pública Municipal exhortó a madres, padres y tutores a supervisar el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales, así como evitar que niñas, niños y adolescentes compartan fotografías, ubicaciones, domicilios o información sobre sus actividades cotidianas.

También recomendó enseñar a los menores a identificar mensajes inapropiados, bloquear contactos sospechosos y comunicar inmediatamente cualquier situación que les genere temor o incomodidad.

La autoridad recordó que ninguna señal de posible acoso debe minimizarse, incluso cuando el contacto provenga de personas conocidas o cercanas a la familia.

Finalmente, reiteró que cualquier situación de emergencia puede reportarse al 911, además de acudir ante las autoridades correspondientes para formalizar la denuncia.