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Jueves 22 de octubre de 2026

Denuncian presunto envenenamiento de gatos en colonia Unidad Presidentes

Vecinos de la colonia Unidad Presidentes denunciaron la muerte de al menos cinco gatos, presuntamente después de ingerir alimento envenenado, mientras que otro felino permanece en estado delicado.

De acuerdo con los residentes, los hechos fueron detectados el pasado 14 de octubre en las calles Gustavo Díaz Ordaz y Eulalio Gutiérrez, dentro de un perímetro aproximado de 30 metros.

Ante la muerte de los animales, el caso fue reportado a la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, donde se levantó el folio correspondiente para dar seguimiento a los hechos.

Los vecinos expresaron preocupación debido a que la posible colocación de alimento con sustancias tóxicas no solamente representa un peligro para animales domésticos y callejeros, sino también para niñas, niños y personas que pudieran tener contacto accidental con estos productos.

Los residentes pidieron a las familias del sector mantenerse atentas y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades, además de solicitar que se investigue el origen de la muerte de los felinos y, en su caso, se determine la responsabilidad correspondiente.

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