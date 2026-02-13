Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit

Viernes 13 de febrero de 2026

Una grave vulneración a la privacidad de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha sido denunciada tras revelarse que la institución estaría captando de manera sistemática información biométrica sin consentimiento.

De acuerdo con testimonios y evidencia técnica recabada, los ciudadanos que acuden a las delegaciones del Instituto, incluidas las de Chihuahua, son obligados a registrar fotografías de rostro y huellas dactilares al realizar cualquier trámite, desde consultas de saldo hasta la formalización de créditos. Esta práctica se realiza bajo el argumento de “requisitos de seguridad”, pero sin notificación ni autorización expresa de los usuarios.

La confirmación de estas acciones proviene incluso de los propios canales oficiales del Infonavit, ya que muchos derechohabientes han recibido correos electrónicos posteriores a sus trámites informando que su información biométrica fue registrada con éxito en bases de datos del Gobierno Federal. Esto evidencia que la captura se realiza de manera automática y obligatoria, sin posibilidad de negarse ni de optar por métodos de identificación tradicionales.

Expertos en derecho constitucional y protección de datos advierten que este proceder constituye una violación directa a la autodeterminación informativa, ya que los datos biométricos poseen un carácter único e irrepetible. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que su tratamiento debe ser voluntario, informado y sujeto a un aviso de privacidad, condiciones que Infonavit ha omitido.

El organismo condiciona el acceso a servicios de seguridad social a la entrega de estos datos sensibles, lo que, según especialistas, podría ser considerado ilegal. Ante esta situación, se espera la intervención de las autoridades en materia de transparencia y protección de datos para frenar la recolección masiva y garantizar la privacidad de los derechohabientes.