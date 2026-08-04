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Martes 4 de agosto de 2026

Denuncian robo constante de cableado de alumbrado público en la colonia Rosario

Habitantes de la colonia Rosario denunciaron el robo recurrente de cableado de alumbrado público en diversos puntos de la avenida 20 de Noviembre, situación que ha dejado sin iluminación varias cuadras del sector y ha generado preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con una denuncia ciudadana, los hechos se registran en el tramo comprendido entre las calles 54 y 58, donde personas desconocidas han sustraído los cables que alimentan las luminarias instaladas en la vía pública.

Los residentes señalaron que al revisar las estructuras detectaron que las tapas de registro fueron forzadas y que el cableado fue retirado por completo, dejando fuera de operación el sistema de alumbrado.

Según relataron, el problema se ha repetido en varias ocasiones durante los últimos días. Tras cada reporte, personal correspondiente realiza la reposición del material robado; sin embargo, poco tiempo después vuelven a registrarse nuevos robos en la misma zona.

La falta de iluminación ha generado inquietud entre los habitantes del sector, quienes consideran que la oscuridad incrementa el riesgo de accidentes y favorece la comisión de otros delitos.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en el área e implementar medidas que permitan prevenir nuevos actos de vandalismo y robo de infraestructura pública.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o identificadas como responsables de estos hechos, por lo que los vecinos solicitaron mayor atención para evitar que la problemática continúe afectando a la colonia.

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