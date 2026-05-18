Deporta EU a 712 mexicanos a Chiapas durante el fin de semana

Lunes 18 de mayo de 2026

Un total de 712 mexicanos fueron deportados por autoridades de Estados Unidos hacia el estado de Chiapas durante el fin de semana, a través de seis vuelos que arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

De acuerdo con los reportes, el sábado aterrizaron tres vuelos procedentes de Texas operados por las aerolíneas Global Crossing Airlines y Eastern Air Express.

Para el domingo arribaron otros tres vuelos provenientes de Texas y Arizona.

En total fueron repatriados 611 hombres, 70 mujeres y 31 menores de edad, quienes viajaban bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

A su llegada a Chiapas, los connacionales fueron recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración, que les brindará asistencia jurídica, administrativa y económica para facilitar su regreso a sus estados de origen.

Según datos del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, desde enero de 2025 y hasta marzo de 2026 han arribado a Chiapas 15 mil 834 mexicanos repatriados.