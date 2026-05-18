Internacional

29.8°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Deporta EU a 712 mexicanos a Chiapas durante el fin de semana

Un total de 712 mexicanos fueron deportados por autoridades de Estados Unidos hacia el estado de Chiapas durante el fin de semana, a través de seis vuelos que arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

De acuerdo con los reportes, el sábado aterrizaron tres vuelos procedentes de Texas operados por las aerolíneas Global Crossing Airlines y Eastern Air Express.

Para el domingo arribaron otros tres vuelos provenientes de Texas y Arizona.

En total fueron repatriados 611 hombres, 70 mujeres y 31 menores de edad, quienes viajaban bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

A su llegada a Chiapas, los connacionales fueron recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración, que les brindará asistencia jurídica, administrativa y económica para facilitar su regreso a sus estados de origen.

Según datos del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, desde enero de 2025 y hasta marzo de 2026 han arribado a Chiapas 15 mil 834 mexicanos repatriados.

OMS alerta sobre “época peligrosa” por brotes de hantavirus y ébola y tensiones globales en salud

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable

Confirma Sheinbaum congelamiento de cuentas a Rocha Moya y otros nueve señalados por EU

Sheinbaum propondrá aplazar elección judicial hasta 2028

Trump anuncia aplazamiento de posible ataque contra Irán en medio de negociaciones diplomáticas
Cuba advierte respuesta a posible agresión de EE.UU. en medio de tensiones bilaterales
FGR y FGE en tensión por investigaciones de narcolaboratorios en Chihuahua
Fallo judicial en California favorece a OpenAI en demanda interpuesta por Elon Musk
Reportan balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha, Michoacán tras ataque a policías comunitarios
Detiene SSPE a presuntos implicados en homicidio; resalta Gilberto Loya Plataforma Centinela para agilizar investigaciones
Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua
Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar

Municipios

Más Noticias

Invierte Estado 20 mdp en rehabilitación de la Unidad Deportiva José “Pistolas” Meneses
Incumplen 44% de gasolineras acuerdo para vender diésel en 27 pesos: Profeco
Da seguimiento Lupita Borruel a gestiones de familias de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace