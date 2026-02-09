Deportaciones a Ciudad Juárez alcanzan en diciembre de 2025 su nivel más alto en 16 años

Lunes 9 de febrero de 2026

Con casi 4 mil deportaciones en un solo mes, el gobierno del presidente Donald Trump registró en diciembre de 2025 la cifra mensual más alta de repatriación de migrantes mexicanos a Ciudad Juárez en los últimos 16 años, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, en diciembre fueron devueltas a México por esta frontera 3 mil 963 personas mexicanas que se encontraban en Estados Unidos de manera irregular. Se trata del mayor número mensual desde junio de 2009, cuando se contabilizaron 4 mil 446 deportaciones, seguido de octubre de ese mismo año, con 3 mil 835.

En el acumulado anual, Ciudad Juárez recibió 21 mil 483 deportaciones durante 2025, lo que representa un incremento de 59.28 por ciento respecto a las 13 mil 487 registradas en 2024, y la cifra más alta desde 2019, cuando se reportaron 25 mil 392 devoluciones.

Pese al incremento en esta frontera, a nivel nacional las deportaciones de mexicanos disminuyeron 22.32 por ciento, al pasar de 206 mil 232 en 2024 a 160 mil 192 en 2025.

De acuerdo con los datos oficiales, Ciudad Juárez fue la segunda ciudad del país con más deportaciones, sólo por debajo de Matamoros, Tamaulipas, que registró 33 mil 035. Sin embargo, mediante la estrategia federal “México te abraza”, la mayoría de las personas repatriadas recibió apoyo para trasladarse a su lugar de origen.

Comportamiento mensual de deportaciones en 2025

Enero: 1,686

Febrero: 959

Marzo: 819

Abril: 1,248

Mayo: 2,028

Junio: 2,192

Julio: 1,712

Agosto: 414 (la cifra más baja del año)

Septiembre: 2,146

Octubre: 2,321

Noviembre: 1,995

Diciembre: 3,963 (récord anual)

En contraste, las deportaciones por la frontera Presidio–Ojinaga disminuyeron 54.80 por ciento, al pasar de 1,905 en 2024 a 861 en 2025. No obstante, a nivel estatal se registró un incremento del 45.16 por ciento, al pasar de 15 mil 392 a 22 mil 344 devoluciones, considerando Ciudad Juárez y Ojinaga en conjunto.

Durante varios años, Estados Unidos redujo el envío de personas deportadas por Ciudad Juárez luego de que en marzo de 2010 el entonces alcalde José Reyes Ferriz solicitara que fueran canalizadas a otras entidades, argumentando riesgos de seguridad en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Aunque desde febrero de 2010 Juárez no había recibido más de 3 mil deportados en un solo mes, en años recientes, bajo las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, y en coordinación con el gobierno mexicano, se implementaron nuevas políticas migratorias que devolvieron nuevamente a miles de personas —mexicanas y extranjeras— a esta frontera.