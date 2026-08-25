Internacional

35.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 26 de agosto de 2026

Deportan a Honduras a esposa de soldado activo de EU

El Paso, Texas.- Cristy Maryori Villafranca-Trejo, esposa de un sargento en servicio activo del Ejército de Estados Unidos, fue deportada a Honduras luego de permanecer bajo custodia migratoria desde julio.

Su esposo, Hedar Leonel Turcios Juárez, ciudadano estadounidense y militar activo, aseguró que la separación familiar ha complicado el cumplimiento de sus obligaciones en el Ejército, ya que ahora debe hacerse cargo solo de su hija de seis años.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la deportación y señaló que Villafranca-Trejo tenía una orden final de remoción emitida desde 2017. La familia sostiene que nunca recibió la notificación de la audiencia migratoria correspondiente y que posteriormente intentó regularizar su situación.

El caso ha generado atención debido a que Villafranca-Trejo había solicitado acogerse al programa militar “Parole in Place”, mecanismo utilizado por familiares inmediatos de integrantes de las Fuerzas Armadas para buscar regularizar su estancia mientras tramitan la residencia.

De acuerdo con información recopilada por Associated Press, más de 50 familiares directos de militares estadounidenses han enfrentado detenciones migratorias durante la actual ofensiva migratoria, mientras que al menos siete cónyuges o padres de militares en servicio activo habrían sido deportados.

La representante federal por El Paso, Verónica Escobar, abrió una investigación sobre el caso y cuestionó el impacto que estas medidas pueden tener sobre las familias de quienes actualmente sirven en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Refuerzan seguridad en San Juanito tras muerte de “El Roy”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lupita Borruel alcanza la meta de 100 Casas de Enlace en el municipio de Chihuahua

Destaca Olivia Franco importancia del PAAM para apoyar a adultos mayores

Rogelio “Keko” Pérez, listo para correr en casa en la sexta fecha de la Súper Copa

Encuesta de Lorena Becerra es un indicador claro para definir candidaturas: César Jáuregui
Muere Tim Curry a los 80 años, icónico actor de “Eso” y “The Rocky Horror Picture Show”
Se declara culpable mujer que disparó 14 veces contra presunto abusador de su hermana
Supervisa Sindicatura servicios públicos municipales en la colonia Libertad
Revisan CERESO Femenil No. 2 de Ciudad Juárez; inspeccionan 158 estancias
“La captura” convierte calles de Chihuahua en escenarios de la historia de “El Chapo”
Jáuregui niega traición al PAN y asegura respeto al proceso rumbo a 2027
Detienen a estilista “Anthony” por presunto secuestro exprés en Parral

Municipios

Más Noticias

Dan de baja a Mario Cabrera en plena final; Dorados enfrenta crisis interna
Cae el empleo en Chihuahua y aumenta la informalidad durante el segundo trimestre
Sube inflación en Chihuahua durante primera quincena de agosto