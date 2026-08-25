Deportan a Honduras a esposa de soldado activo de EU

Miércoles 26 de agosto de 2026

El Paso, Texas.- Cristy Maryori Villafranca-Trejo, esposa de un sargento en servicio activo del Ejército de Estados Unidos, fue deportada a Honduras luego de permanecer bajo custodia migratoria desde julio.

Su esposo, Hedar Leonel Turcios Juárez, ciudadano estadounidense y militar activo, aseguró que la separación familiar ha complicado el cumplimiento de sus obligaciones en el Ejército, ya que ahora debe hacerse cargo solo de su hija de seis años.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la deportación y señaló que Villafranca-Trejo tenía una orden final de remoción emitida desde 2017. La familia sostiene que nunca recibió la notificación de la audiencia migratoria correspondiente y que posteriormente intentó regularizar su situación.

El caso ha generado atención debido a que Villafranca-Trejo había solicitado acogerse al programa militar “Parole in Place”, mecanismo utilizado por familiares inmediatos de integrantes de las Fuerzas Armadas para buscar regularizar su estancia mientras tramitan la residencia.

De acuerdo con información recopilada por Associated Press, más de 50 familiares directos de militares estadounidenses han enfrentado detenciones migratorias durante la actual ofensiva migratoria, mientras que al menos siete cónyuges o padres de militares en servicio activo habrían sido deportados.

La representante federal por El Paso, Verónica Escobar, abrió una investigación sobre el caso y cuestionó el impacto que estas medidas pueden tener sobre las familias de quienes actualmente sirven en las Fuerzas Armadas estadounidenses.