Deportan a exmilitar venezolano acusado de abusos durante protestas

Viernes 28 de agosto de 2026

Miami, Florida.- Rafael José Quero Silva, exteniente coronel de la Guardia Nacional de Venezuela y señalado por presuntos abusos durante la represión de protestas antigubernamentales, fue deportado este mes por autoridades migratorias de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Quero Silva había permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visa. Tras dejar Venezuela, construyó una nueva vida en el sur de Florida y llegó a trabajar como extra de televisión, incluso en la telenovela Mi familia perfecta.

En 2025, cinco personas presentaron una demanda civil en su contra ante un tribunal federal de Florida, al acusarlo de haber comandado unidades militares cuyos integrantes presuntamente torturaron, golpearon y dispararon contra manifestantes durante las protestas de 2013 y 2014 en Barquisimeto.

Los demandantes sostienen que Quero Silva supervisaba operativos en los que se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y entradas a complejos residenciales sin órdenes de allanamiento. También lo responsabilizan de daños a viviendas, vehículos y otras propiedades.

La deportación modificó el curso del proceso judicial, ya que los acusadores esperaban llevarlo a juicio en Estados Unidos. Sin embargo, sus representantes legales aseguraron que continuarán buscando una indemnización y que sus testimonios queden asentados ante la justicia.

Quero Silva regresó a una Venezuela marcada por profundos cambios políticos y económicos, mientras el caso sigue siendo uno de los más relevantes relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por mandos militares venezolanos.