Martes 10 de marzo de 2026

Deportistas chihuahuenses sufren accidente vial al regresar de torneo en Las Vegas

Un grupo de 16 deportistas y entrenadores originarios de Chihuahua sufrió un accidente vial durante la madrugada del lunes mientras regresaban de competir en el Abierto de Estados Unidos celebrado en Las Vegas.

De acuerdo con el testimonio del profesor Carlos Castillo, el percance ocurrió entre las 4:00 y 5:00 de la mañana cuando un vehículo tipo Challenger, conducido por un hombre de aproximadamente 40 años, presuntamente se quedó dormido al volante y se impactó a alta velocidad contra la parte posterior de la camioneta en la que viajaban los atletas.

Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, que terminó volcando fuera de la cinta asfáltica. El conductor responsable permaneció en el lugar y reconoció su responsabilidad ante las autoridades de Estados Unidos mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Los deportistas regresaban a Chihuahua luego de representar a México en el Abierto de Estados Unidos, una competencia internacional que reunió a atletas de distintas academias y países.

Aunque la mayoría de los 16 pasajeros fue dada de alta tras recibir atención médica y ya se encuentra recuperándose en sus hogares en Ciudad Juárez, cuatro integrantes del grupo permanecen bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones.

Se trata de Regina Muñoz, Jaqueline Cárdenas, Irvin Salas —entrenador de la academia Koryo— y Ana Romero. Asimismo, dos jóvenes originarias de la Chihuahua continúan hospitalizadas en el University Medical Center of El Paso, donde reciben atención especializada.

De acuerdo con los reportes médicos, todos los lesionados se encuentran fuera de peligro, aunque permanecerán bajo supervisión mientras continúan su proceso de recuperación.

