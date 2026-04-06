Derriban avioneta en Guadalupe y Calvo; buscan la aeronave en zona serrana

Lunes 6 de abril de 2026

Una avioneta fue derribada a balazos este lunes en la región de Guadalupe y Calvo, según confirmaron fuentes extraoficiales de corporaciones de seguridad, que mantienen un operativo de búsqueda en los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, en la aeronave viajaban presuntamente trabajadores del proyecto minero Copalquín, Durango, cuando fueron atacados a la altura de un área conocida como Cabeza del Cuervo, una zona de difícil acceso en la Sierra Madre Occidental.

Información preliminar señala que la agresión habría sido perpetrada por integrantes del grupo criminal La Línea, que mantiene presencia en esta región serrana y disputa el control territorial con Gente Nueva, brazo del Cártel de Sinaloa.

Aunque no existe aún un posicionamiento oficial de las autoridades federales o estatales, se desplegaron equipos de búsqueda para localizar los restos de la aeronave y determinar la situación de sus tripulantes.

La zona continúa bajo vigilancia ante la alta tensión provocada por la confrontación entre grupos criminales.