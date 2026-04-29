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Miércoles 29 de abril de 2026

Derriban poste de la Plataforma Centinela recién instalado en Temósachic

Personas no identificadas derribaron un poste de la Plataforma Centinela que había sido instalado recientemente en la zona centro de Temósachic, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con Jorge Armendáriz, el poste fue colocado el martes 28 de abril como parte de la infraestructura tecnológica de seguridad, destacando que se trataba de un diseño especial que buscaba integrarse a la estética del primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, durante la madrugada de este miércoles, el poste fue cortado desde su base y posteriormente derribado, causando daños a esta infraestructura estatal recién instalada.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado inició trabajos para su reinstalación, además de desplegar un operativo tanto terrestre como digital para localizar a los presuntos responsables.

Las autoridades señalaron que se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para esclarecer el incidente y garantizar la continuidad del sistema de videovigilancia en la región.

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